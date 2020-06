The Outer Worlds, Obsidian apprezza Nintendo Switch e suggerisce novità per il futuro

Il direttore di produzione di The Outer Worlds, il gioco di ruolo d'azione di Obsidian recentemente convertito per Nintendo Switch, ha affermato di apprezzare la console ibrida di Nintendo, suggerendo l'arrivo di nuovi contenuti.

Stiamo parlando di Eric DeMilt, recentemente intervistato da Nintendo Life proprio in occasione del lancio di The Outer Worlds per Switch, che ha avuto modo di dichiarare: "Nintendo Switch è un gran pezzo di hardware. È davvero una figata vedere un gioco di ruolo di Obsidian come The Outer Worlds girare su di una portatile, così da portare l'esperienza ovunque si voglia."

Obsidian ha già dichiarato di essere al lavoro su dei contenuti aggiuntivi per The Outer Worlds per PC, PS4 e Xbox One. DeMilt ha però suggerito che anche gli utenti Switch possono attendere delle novità: "Spero che sia Private Division, sia i giocatori di Nintendo Switch vogliano vedere più contenuti di The Outer Worlds su Switch in futuro."

The Outer Worlds su Nintendo Switch non è il port migliore del mondo, ma quantomeno il gioco in sé è rimasto invariato, mantenendo tutto il suo fascino.