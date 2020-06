Windows 10 consiglia di usare Microsoft Edge, e non si può rimuovere la notifica

La guerra silenziosa tra Microsoft Edge e Google Chrome è appena cominciata, e presto capirete anche voi su quali terreni si sta combattendo. Dopo gli aggiornamenti degli scorsi giorni, il menù di avvio di Windows 10 ha cominciato a mostrare insistentemente Microsoft Edge tra i risultati di ricerca. E non sembra sia possibile rimuovere la notifica.

Chiariamo meglio: qualsiasi utente da PC Windows 10 può utilizzare la barra della ricerca del menù di avvio per digitare il proprio browser preferito, per esempio Google Chrome oppure Firefox. A questo punto il primo risultato mostra il browser corretto... ma subito dopo compare una notifica / avviso, che suggerisce di utilizzare al suo posto Microsoft Edge. Una chiara pubblicità da parte del possessore del sistema operativo, che tuttavia non è possibile rimuovere in alcun modo.

Ora, chiaramente non c'è nulla di male nel fatto che Microsoft spinga gli utenti ad utilizzare i suoi prodotti; peccato che questa pubblicità nel menù di avvio non possa essere rimossa. I colleghi di BleepingComputer hanno provato in tutti i modi, e alla fine si sono arresi, decidendo di contattare direttamente Microsoft per chiedere spiegazioni; attualmente la società non ha risposto, ma vi terremo aggiornati.

Questo episodio è probabilmente collegato ad una recente decisione di Google: quella di suggerire l'uso di Google Chrome a tutti coloro che accedono a Gmail dal browser Microsoft Edge. La guerra silenziosa tra web browser è appena cominciata: potreste intanto valutare di dare un'occhiata ai browser più utilizzati del 2020.