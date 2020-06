Google Chrome e i browser più utilizzati del 2020: la classifica

Tra un evento sfortunato e l'altro, siamo già arrivati al 5 giugno 2020: quali sono stati, ad oggi, i browser più utilizzati del 2020 da parte degli utenti? Esistono delle nette preferenze? A queste domande hanno cercato di rispondere i ricercatori della società californiana Net Applications, stilando una vera e propria classifica.

Google Chrome continua ad essere il browser più utilizzato del 2020: è al primo posto per il quinto mese consecutivo, e continua a crescere: ormai, secondo il report, avrebbe conquistato il 69,8% della quota di mercato. Ma allora c'è qualcuno in grado di batterlo, in cifre assolute? Beh, diciamo che c'è stato in passato: il vero record assoluto è ancora detenuto da Internet Explorer: lo segnò nel 2008, con una quota di mercato del 70%. Oggi sappiamo benissimo, invece, che è andato in pensione.

Torniamo ai concorrenti del 2020, dato che accanto al primato di Google Chrome si segnalano altre presenze: Microsoft Edge è in crescita e potrebbe raggiungere il 10,3% degli utenti entro il 2021 (si attesta attualmente sul 10% circa); subito dopo Mozilla Firefox, con il 7,2% registrato a maggio 2020. Probabilmente Google Chrome resta al primo posto perché riceve aggiornamenti costanti nel tempo, alcuni dei quali in grado di apportare modifiche notevoli, sia nel design che nelle funzionalità. Comunque Google dovrà andare in causa: pare che la Modalità Incognito di Google Chrome spiasse gli utenti pur sostenendo il contrario.

Ed ecco la classifica decrescente con i web browser più utilizzati del 2020:

Google Chrome (69,8%) Microsoft Edge (10% circa) Mozilla Firefox (7,2%)