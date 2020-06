Call of Duty: Warzone come Fortnite, i giocatori chiedono miglioramenti per salvare i compagni

Call of Duty: Warzone è senza dubbio un Battle Royale che ha imparato molto dai suoi concorrenti, prima di approdare a propria volta sul mercato: Activision ha studiato Fortnite, Apex Legends e compagnia. Ma non tutte le funzioni di questi ultimi due sono presenti anche su Warzone: per esempio salvare i compagni atterrati è molto difficile, attualmente.

Anche in Call of Duty: Warzone è possibile rianimare i compagni atterrati, sempre che i nemici non abbiano ancora "confermato" definitivamente l'eliminazione. E tuttavia sono proprio i compagni a doversi muovere, a strisciare verso la zona sicura: soprattutto nelle aree più scoperte, ciò comporta inevitabilmente la morte finale, dato che restano preda di tutti i passanti. I giocatori vorrebbero dunque, in occasione della Stagione 4, dei miglioramenti per salvare i compagni.

Basterebbe, stando alle discussioni tenutesi su Reddit negli scorsi giorni, una semplice meccanica che consenta di caricarsi in spalla i membri del team, uno per volta, sacrificando ovviamente la prontezza di fuoco. La stessa identica funzione è già presente su Fortnite: basta mettere via l'arma e prendere in spalle i compagni, per poi portarli al sicuro. In alternativa (o come accompagnamento) anche dei camion del reboot sarebbero un'ottima aggiunta, così da riportare direttamente in vita anche i giocatori già eliminati dalla partita una volta per tutte.

Di certo gli sviluppatori di Activision stanno valutando simili accorgimenti per Call of Duty: Warzone, e dunque vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Intanto nelle partite è possibile osservare anche azioni tanto spericolate quanto inutili, a base di elicotteri e jeep.