Call of Duty: Warzone, nuove modalità di gioco in arrivo con la Stagione 4 confermate da Infinity Ward

Il Battle Royale continua ad essere un genere particolarmente richiesto dal pubblico dei videogiocatori: fresco del suo lancio recente, Call of Duty: Warzone è ancora sulla cresta dell'onda, e presto la sua offerta principale verrà anche ampliata. Nuove modalità di gioco sono infatti in arrivo con la Stagione 4: lo hanno confermato gli sviluppatori di Infinity Ward (Activision) nelle ultime ore.

Infinity Ward ha già confermato l'arrivo di una mappa di gioco mai vista prima, così di modalità inedite nei prossimi mesi. Una conferma simile arriva anche da Raven Software, con la recente intervista di Amos Hodge ai microfoni del sito francese GamerGen: "Per quanto riguarda il gameplay di Call of Duty: Warzone, ci saranno di certo nuove modalità di gioco... stiamo lavorando costantemente proprio sulle modalità. Vogliamo aggiungere varietà al gioco". E non è tutto, perché Hodge ha confermato anche l'arrivo di "nuovi oggetti, potenziamenti sul campo e loot" nella prossima stagione. Chissà se cambierà qualcosa anche per i ban, che i giocatori vorrebbero più trasparenti.

Taylor Kurosaki degli Infinity Ward ha dato a sua volta per certe le nuove modalità di gioco, senza però sbottonarsi troppo su come funzioneranno. Tuttavia un recente leak ha anticipato partite con 150 giocatori, modalità di gioco a tempo limitato e playlist mai viste prima. Il lancio della Stagione 4 è previsto per il prossimo 2 giugno 2020 (in tempo per la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2) ma non è chiaro quanto di questo nuovo materiale debutterà già il primo giorno della stessa.

Ecco tutte le playlist di Call of Duty: Warzone trovate dai dataminer e leaker del gioco di Activision:

Duos: One-Shot and Stimulus

Solos, Duos, Trios and Quads: Bottom Line

Infinite Gulag

Most Wanted

Run Like Hell

Classic Battle Royale

Mo' Gulag, Mo' Problems

Non-Stop

PewPew

Realism

Inflation Redeployment