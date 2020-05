Streets of Rage 4: la versione GOG non ha una caratteristica fondamentale

La versione GOG di Streets of Rage 4 manca di una caratteristica fondamentale: il multiplayer online. Considerate che tutte le altre versioni ce l'hanno, comprese quelle console, quindi non si capisce come mai chi abbia acquistato il gioco nel negozio di CD Projekt debba esserne privo.

Lizardcube, lo sviluppatore, ha confermato l'assenza di funzionalità online nella versione GOG di Streets of Rage 4, ma non ha spiegato il motivo di questa scelta. Naturalmente il modo migliore per giocare in multiplayer un picchiaduro a scorrimento è stando seduti sul divano con uno o più amici, ma di questi tempi è davvero difficile farlo e l'online è più che benvenuto. Del resto anche in condizioni normali sarebbe l'unico modo per molti di poter provare la modalità cooperativa per quattro giocatori.

La sostanza è che la versione GOG, pur costando come le altre, offre un'esperienza inferiore di Streets of Rage 4, che rimane comunque un fantastico gioco, ma solo se non si ha alcun interesse nel multiplayer. Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Streets of Rage 4.