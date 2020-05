Giochi PS4: John Wick Hex e Void Bastards (settimana 4 maggio 2020)

Comincia una nuova settimana, e l'Italia entra ufficialmente nella Fase 2: questo lo scriviamo per dovere di cronaca storica ovviamente. L'articolo si soffermerà invece sui giochi in uscita su PlayStation 4 dei prossimi sette giorni, a partire da oggi 4 maggio 2020 (settimana del 4 maggio 2020).

La settimana del 4 maggio 2020 vedrà l'arrivo su PlayStation 4 di due titoli certamente secondari, ma non per questo disdegnati dal pubblico. Anzi, uno di loro è legato ad una serie di film estremamente famosa: parliamo naturalmente di John Wick Hex, che sarà disponibile su PlayStation 4 a partire da domani, 5 maggio 2020. "John Wick Hex è un gioco di strategia frenetico e orientato all'azione che ti farà pensare e agire come John Wick, il sicario professionista della celebre serie cinematografica acclamata dalla critica. Creato in stretta collaborazione con i team creativi dei film, John Wick Hex è uno strategico simile agli scacchi ma coreografato che diventa un videogioco, che cattura il misto di arti marziali e sparatorie della serie cinematografica e ne espande l'universo narrativo". La recensione di John Wick Hex è già disponibile sulle nostre pagine, potete fare alla stessa riferimento per maggiori informazioni.

Questo giovedì 7 maggio 2020 debutterà su PlayStation 4, invece, Void Bastards, uno sparatutto strategico con elementi roguelike che potrebbe interessarvi. Artisticamente molto particolare, è disponibile su PC dallo scorso maggio 2019.

Ricapitoliamo infine, in un pratico elenco ordinato per data di lancio, tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 4 maggio 2020. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere tra i commenti.