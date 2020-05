Animal Crossing: New Horizons, i quindici abitanti più amati dai giocatori

Animal Crossing: New Horizons possiede davvero tantissimi abitanti: parliamo degli animaletti già disponibili su Nintendo Switch, che vanno e vengono nei villaggi di tutti i giocatori. È possibile averne fino a dieci nello stesso momento, poi bisogna liberare un posto nella cittadina per invitare i nuovi a trasferirsi. Ma quali sono i quindici abitanti più amati dai giocatori?

Come ormai saprete, su Animal Crossing: New Horizons esiste una vera e propria compravendita di abitanti, che vengono venduti in cambio di stelline o Biglietti Miglia di Nook. Alcuni arrivano a costare anche cifre stratosferiche: basandosi sulla richiesta da parte della community, si è riusciti finalmente a stilare una lista con i 15 abitanti più amati in assoluto del gioco. I primi tre, come era lecito aspettarsi, sono Raymond, Judy e Audie, rispettivamente un gattino, un'orsetta e una lupa.

Qui di seguito vi riportiamo i quindici abitanti più amati dai giocatori di Animal Crossing: New Horizons, all'interno di un pratico elenco decrescente. Il loro valore e prezzo si aggira tra i 15 e i 20 milioni di stelline ciascuno, oppure sui 1000 biglietti Nook al massimo (in generale dai 500 agli 800). Ma prima di proseguire oltre vogliamo porgervi domanda: voi spendereste mai così tante stelline o Miglia Nook per un abitante?

Raymond

Judy

Audie

Marshal

Ankha

Coco

Diana

Merengue

Fauna

Stitches

Julia

Marina

Beau

Bob

Whitney