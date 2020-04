Animal Crossing: New Horizons, giocatori guadagnano milioni vendendo i loro abitanti

Animal Crossing: New Horizons: un dolce gioco per adulti e bambini, dove si pesca, dove si catturano insetti, si guadagnano innocentemente stelline con cui pagare la propria casetta. Beh, a proposito di guadagni, di tanto in tanto l'esclusiva su Nintendo Switch spalanca anche le porte su un certo lato oscuro... come quello della compravendita di abitanti.

Tranquilli, la schiavitù nel mondo è stata abolita e non è questo il caso di Animal Crossing: New Horizons. Semplicemente, alcuni giocatori hanno trovato il modo di guadagnare milioni vendendo i loro abitanti. Il meccanismo è più semplice di quello che potrebbe inizialmente sembrare: ad un certo punto, alcuni abitanti vogliono andare via dall'isola del giocatore. Quest'ultimo può scegliere se consentirlo oppure no; ed è qui che intervengono i compratori. I quali possono offrire anche 30 milioni di stelline per un singolo abitante. Sì esatto, 30 milioni. Altro che l'isola delle tarantole.

Su Reddit sono nati forum specifici, e lo stesso è possibile fare sul Nookazon di cui vi abbiamo già parlato, l'Amazon di Animal Crossing: New Horizons. Il giocatore rende nota l'imminente partenza di un abitante: e piovono offerte. Nessuna offerta se è un "abitante brutto" o poco gettonato; milioni e milioni, se è uno dei più adorabili e quotati. Anche i gruppi di Facebook italiani sono pieni di compravendite di questo tipo.

Che dire, forse proprio la community di Animal Crossing: New Horizons rende il gioco così affascinante, così ricco di chiaroscuri. Dove non arrivano le rape, arrivano i milioni per la compravendita di abitanti... oppure le Miglia Nook e le stelline vendute su eBay, ai limiti della legalità. E voi cosa ne pensate? Avete mai speso milioni per l'abitante dei vostri sogni?