Digimon Survive rimandato a tempo indefinito?

Digimon Survive potrebbe non arrivare nemmeno nel 2020 a quanto pare, visto che fonti nipponiche riportano in queste ore come il gioco sia stato rimandato a tempo indeterminato, con la data di uscita che è dunque passata da un già vago "2020" a un ancora più misterioso "TBD", ovvero da definire.

In base a quanto riferito dal sito Ryokuta, sembra che questa decisione non abbia a che fare con l'attuale situazione di crisi internazionale che sta portando allo spostamento di vari progetti, ma abbia origine proprio dall'intenzione degli sviluppatori di prendere molto più tempo per una rielaborazione generale del gioco.

Annunciato inizialmente per PlayStation 4 e Nintendo Switch nel 2018, Digimon Survive è già andato incontro a un primo ritardo quando l'uscita è stata rinviata al 2020 da Bandai Namco, ma sembra che l'attesa sia destinata ad essere ancora lunga.

Secondo la fonte in questione, il team Witch Craft avrebbe intenzione di modificare e ampliare il gioco anche in seguito alla trasmissione nel 2020 della serie anime Digimon Adventure, cosa che potrebbe dunque portare a delle variazioni nella storia e nei personaggi includendo le caratteristiche di quest'ultima.

Digimon Survive dovrebbe proporre un'esperienza di gioco un po' diversa dal precedente Digimon Story: Cyber Sleuth, presentandosi come una sorta di "survival simulation RPG" nel quale i protagonisti si ritrovano persi in un mondo parallelo e costretti a sopravvivere combattendo insieme e contro a varie creature.

La storia, almeno in base alle idee iniziali, doveva essere basata su Takuya Momotsuka e la sua creatura di base, Agumon, con una certa quantità di scelte affidate al giocatore che, attraverso i dialoghi, potrà influire sullo svolgersi degli eventi. Il sistema di combattimento è strategico e si basa ovviamente sull'utilizzo delle creature Digimon.