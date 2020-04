Facebook, Dark Mode in arrivo su iOS: nuova immagine

Forse finalmente ci siamo: dovrebbe mancare poco all'arrivo della Dark Mode di Facebook su dispositivi iOS di Apple (iPhone, iPad e compagnia). Stando alle informazioni recentemente riportate da 9to5mac, in questi giorni si starebbe tenendo un test della nuova interfaccia utente su questi specifici dispositivi. Vediamo dunque le nuove informazioni disponibili.

La Dark Mode di Facebook su iOS si mostrerà molto simile alla stessa già vista su Desktop, Instagram e Facebook Messenger: il colore bianco diventerà grigio scuro (non propriamente nero, dunque) e le scritte verranno proposte a contrasto con pochi richiami di colore blu. I tester hanno mostrato delle piccole anteprime, in cui la Modalità Scura sembra già a buon punto e ben integrata in ogni sezione dell'app: di qui la possibilità che arrivi a breve e in via ufficiale su tutti i dispositivi compatibili.

Ecco qui di seguito le immagini della Dark Mode di Facebook per iOS: cosa ne pensate? Attendete anche voi con ansia la modalità scura, già arrivata su WhatsApp, o preferite la versione classica? Ricordiamo che la Dark Mode aiuta sia la batteria del dispositivo che l'affaticamento degli occhi.