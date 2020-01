Facebook: Dark Mode e nuova interfaccia su PC desktop, lancio in primavera?

Facebook, il social network più famoso ed utilizzato al mondo, si prepara a rifarsi il look: una nuova interfaccia utente (UI) è attualmente in lavorazione, e se i lavori procedono speditamente come dovrebbero sarà disponibile per tutti gli utenti nel corso della prossima primavera 2020.

La conferma arriva dalla società di Mark Zuckerberg a CNET nelle scorse ore: la nuova interfaccia utente di Facebook sarà pronta, salvo imprevisti, per la primavera 2020 e includerà anche la Dark Mode, una modalità scura nativa che l'utente potrà attivare da PC Desktop senza problemi di sorta. Attualmente sono in corso dei test tramite invito, per studiare gli eventuali problemi e correggerli in tempo per il lancio della prossima primavera.

Il nuovo design di Facebook per il momento arriverà solo su PC Desktop, non sembrano in corso modifiche strutturali anche per l'app mobile su smartphone android e dispositivi iOS. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati sull'evolversi della situazione in tempo reale.