Huawei P40 Pro: le foto per pubblicizzarlo scattate con una fotocamera DSLR, di nuovo

Gli anni passano, ma a quanto pare i vizi restano gli stessi. Ancora una volta Huawei ha deciso di pubblicizzare uno dei suoi smartphone top di gamma, in questo caso Huawei P40 Pro, insistendo sul suo comparto fotocamera, mostrando alcune fotografie realizzate con il dispositivo in questione. Peccato che gli scatti fossero quelli di una fotocamera DSLR.

Non è neppure la prima volta che Huawei tenta scherzetti di questo tipo: nel 2016 aveva proposto alcune immagini realizzate con Huawei P9, e invece erano state scattate con Canon EOS 5D Mark III; lo scorso anno lo stesso è accaduto con Huawei P30, e le foto erano di una fotocamera DSLR (in quel caso anche lo spot è stato un fail, va ricordato). E di nuovo negli ultimi giorni, anche per pubblicizzare Huawei P40 Pro: verrebbe quasi da pensare che si tratti di una strategia di marketing per far parlare di sé.

Il sito Abacus di Hong Kong ha scoperto proprio di recente che Huawei ha proposto in un contest fotografico una immagine presentata come scattata da Huawei P40 Pro. Neanche a dirlo: era stata invece realizzata con una fotocamera DSLR (una Nikon D850 DLSR), e la società si è poi scusata su Weibo spiegando che si è trattato di una svista del redattore che doveva assegnare l'etichetta. Chiaramente ormai la frittata è fatta, di nuovo.

Ecco le foto in questione, poi correttamente attribuite ad un fotografo munito di Nikon D850 DLSR, e non invece di Huawei P40 Pro.