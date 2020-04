Fortnite, rimbalza su diverse teste giganti di Astro (sfide Travis Scott)

Le nuove sfide di Travis Scott sono ora ufficialmente disponibili su Fortnite Capitolo 2, come prima parte della collaborazione tra l'artista americano in questione e gli sviluppatori di Epic Games. Dunque, dato che le ricompense gratuite non si buttano mai via, eccovi una pratica guida per completare velocemente e facilmente rimbalza su diverse teste giganti di Astro.

Per completare la sfida rimbalza su diverse teste giganti di Astro tutto ciò che dovrete fare è trovare le cinque strutture in questione, poi costruire una scala fino alla loro sommità e lanciarvi sulle stesse; non è neppure la più complessa tra le nuove sfide di Travis Scott di Fortnite. Ripetete questa procedura per ogni singola statua, e avrete già portato a termine la missione. Chiaramente bisogna sapere dove si trovano, e cioè tutte nei pressi delle Spiagge Sudate, in una sorta di semicirconferenza che circonda il palco di Travis Scott.

Il nostro consiglio è proprio quello di badare anche alla sfida di Fortnite che chiede di visitare il palco di Travis Scott, mentre cercate le statue. Sono tutte facilmente visibili ad occhio nudo, e tuttavia è opportuno conoscere a mente la loro posizione: eccovi dunque un video realizzato dal bravo HarryNinetyFour. Per qualsiasi altra informazione o aiuto potete fare riferimento al campo Commenti di questo articolo.

Nei prossimi giorni, e specificamente questo fine settimana, Fortnite ed Epic Games daranno il via ad alcuni concerti live di Travis Scott su Battaglia Reale, dei quali vi abbiamo proposto già date ed orari affinché non ve li perdiate.