Fortnite, visita il palco a nord di Sabbie Sudate (sfide Travis Scott)

Le sfide di Travis Scott sono ora disponibili su Fortnite Capitolo 2, grazie ad una collaborazione tra l'artista e gli sviluppatori di Epic Games che si protrarrà nei prossimi giorni (e che porterà anche con sé dei concerti live su Battaglia Reale). In questa rapida guida vi aiuteremo con una delle nuove missioni: Visita il palco a nord di Sabbie Sudate.

La sfida di Travis Scott visita il palco a nord di Sabbie Sudate richiede al giocatore di visitare questa specifica posizione all'interno della mappa di gioco di Epic Games. Non fatevi ingannare dalle Sabbie Sudate, uno dei luoghi indicati di Battaglia Reale: in realtà il palco è tanto distante, che conviene atterrare direttamente su di esso piuttosto che visitare prima la città in questione. O in alternativa, è possibile recarsi subito a Sabbie Sudate per poi prendere possesso di un motoscafo e correre verso nord.

Epic Games ha predisposto un palco in mare, nel piccolo atollo a nord della città. Il tutto dista circa 500m dal luogo in evidenza più vicino; per completare la sfida vi basterà atterrare sul palco e "visitarlo", chiaramente facendo attenzione a tutta la moltitudine di nemici nei paraggi che vorranno farvi fuori.

Se nonostante tutto non riuscite ancora a trovare il palco di Travis Scott, eccovi un bel video realizzato da HarryNinetyFour: seguitelo dall'inizio alla fine per completare la sfida. E non dimenticatevi anche delle recenti missioni per sbloccare Deadpool X-Force.