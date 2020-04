Yakuza Kiwami disponibile su Xbox One e Xbox Game Pass

Microsoft e Sega hanno annunciato che Yakuza Kiwami è finalmente disponibile per Xbox One e che è direttamente incluso nell'abbonamento Xbox Game Pass. Per chi non lo conoscesse si tratta del remake del primo Yakuza. Il gioco costa 19,99€ e potete ovviamente acquistarlo sull'Xbox Store.

L'arrivo di Yakuza Kiwami su Xbox One è un evento importante, perché segna il debutto della serie sulla console di Microsoft, dove solitamente i titoli giapponesi faticano un bel po' ad arrivare.

Per avere più informazioni in merito al gioco, leggete la nostra recensione di Yakuza Kiwami, dove Tommaso Pugliese ha scritto:

Yakuza Kiwami è un remake praticamente perfetto che valorizza in modo eccellente gli elementi che caratterizzavano il capitolo originale della serie SEGA, arricchendoli sotto molteplici punti di vista. La storia è stata infatti integrata da numerose cutscene inedite, i combattimenti sono stati resi più vari e coinvolgenti grazie ai differenti stili di lotta mutuati da Yakuza 0 e infine la grafica è stata completamente ridisegnata, utilizzando gli asset del prequel e una serie di soluzioni molto eleganti per conferire coerenza e solidità al comparto visivo. Un titolo assolutamente da non perdere se volete rivivere la storia di Kazuma Kiryu a tanti anni di distanza o se vi siete avvicinati da poco al franchise grazie al già citato Yakuza 0, anche se quest'ultimo offre per molti versi un'esperienza superiore.