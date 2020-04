Final Fantasy 7 Remake, spuntato il periodo d'uscita della seconda parte, c'è un bel po' da aspettare

Il file svela anche i periodi di uscita di altri titoli, alcuni annunciati, altri no, nonché l'esistenza dell' Unreal Engine 5 . Vediamo in dettaglio:

Il testo svela inoltre le piattaforme per cui sarà lanciato: Windows, PS5 e Xbox . Da notare che manca PS4. Quindi chi sta giocando alla prima parte di Final Fantasy 7 Remake dovrà necessariamente acquistare una nuova console per proseguire l'esperienza.

Il leak specifica che i titoli indicati come solo per old gen saranno giocabili su next-gen tramite la retrocompatibilità hardware e software (probabilmente aggiornamenti). FF Project Sancta dovrebbe invece essere Final Fantasy XVI. L'Unreal Engine 5 non è stato ancora annunciato, ma già se ne conosce l'esistenza. Stando alla fonte girà dal 2018 (cosa che conferma anche il nostro rumor linkato sopra) e sarà la versione definitiva del motore di Epic Games. Avrà inoltre un focus particolare sul ray tracing in tempo reale.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere le informazioni riportate con le dovute cautele, visto che non sono ufficiali. Non datele quindi per scontate fino alla conferma o alla smentita di Square Enix.