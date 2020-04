Fortnite, sfide di Deadpool della Settimana 9 disponibili: come sbloccare la Skin X-Force

Eccovi inoltre anche un'immagine di Deadpool X-Force, che sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del Battle Pass della Stagione 2. Ricordate che su Multiplayer.it trovate già le guide per le prime sfide di Missione di Mida, come ad esempio Trova il lama d'oro e poi trasporta per 100 metri un orsacchiotto rosa gigante di Rapide Rischiose.

Week 9 Deadpool Challenges

I think it's find deadpools shirt and then salute deadpools pants at the yacht and get the X force Deadpool here for free #deadpool #Fortnite pic.twitter.com/JnOPu48ukF