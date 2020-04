iPhone 12 Pro Max: il possibile design del nuovo smartphone Apple di fascia alta in un video render

iPhone 12 Pro Max potrebbe avere il design mostrato nel video riportato qui sotto, ad opera di EverythingApplePro, costruito sulla base del render creato da Max Weinbach di Xda Developers e in base a quanto emerso finora, in maniera non ufficiale, sulle caratteristiche del nuovo smratphone Apple di fascia alta.

Come riferito in diverse voci di corridoio, iPhone 12 Pro Max dovrebbe partire dal design attuale di iPhone 11 Pro Max ma più piccolo e maneggevole, con la caratteristica spiccata di riprendere gli spigoli netti e i bordi piatti del mitico iPhone 4, invece delle stonature tipiche dei modelli più recenti.

Il risultato è dunque un iPhone 12 Pro Max piuttosto vicino all'attuale iPhone 11 Pro Max, ma più piccolo e piuttosto distinguibile in particolare nella maneggevolezza, in base a quanto riferito anche nel video.

Tra le altre caratteristiche ben visibili c'è inoltre un notch più piccolo e meno accentuato, liberando dunque parte del display, oltre che il colore blue Navy riprodotto nel render in questione.

Il modulo della fotocamera posteriore è anche questo derivato direttamente dall'attuale, con il caratteristico quadrato sporgente, ma i quattro componenti appaiono disposti in maniera diversa, con l'aggiunta del sensore LiDAR derivato dagli ultimi iPad Pro, anche se questa variazione è stata introdotta, a quanto pare, in maniera deliberata per non incappare in un'eccessiva somiglianza con il vero iPhone 12 ed evitare eventuali disguidi legali.

Il display dovrebbe essere da 6,7 pollici, sempre per quanto riguarda il modello Pro Max, con spessore ridotto a 7,39mm rispetto agli 8,10mm di iPhone 11 Pro Max. Potete ottenere un riepilogo accurato di quanto emerso finora nelle voci di corridoio su iPhone 12 leggendo lo speciale su tutto quello che sappiamo sugli iPhone in arrivo nel 2020, mentre l'idea sull'uscita è che Apple abbia programmato un lancio in autunno 2020 un po' ritardato rispetto allo standard.