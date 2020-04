Animal Crossing: New Horizons è bellissimo, anche su un rotolo di carta igienica

Animal Crossing: New Horizons è bellissimo, anche quando è fatto su un rotolo di carta igienica utilizzando della plastilina colorata. Scopriamo come hanno fatto.

Di quanto sia bello Animal Crossing: New Horizons ne abbiamo parlato nella recensione, ma lo stiamo anche dicendo raccontando di tutte le persone che stanno utilizzando il gioco per le cose più disparate, dalle proteste politiche agli incontri romantici.

C'è persino Capitan Marvel che non la smette di giocarci!

Lo YouTuber ClayClaim ha invece sfruttato la sua abilità manuale per creare un'intera isola di Animal Crossing: New Horizons sul cartoncino di un rotolo di carta igienica utilizzando della semplice plastilina colorata. Nonostante l'idea possa sembrare folle e un po' dissacrante, un cilindro è il sistema perfetto per riprodurre la telecamera di gioco.

Nel video ClayClaim spiega passo a passo come ha fatto, in modo da consentire a tutti di provare a emulare la sua creazione.

Cosa ve ne pare?