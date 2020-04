Animal Crossing: New Horizons, Brie Larson: "cambio i vestiti lì più che nella vita reale"

Molte personalità del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport apprezzano anche i videogiochi: in particolare, Brie Larson sembra amare ogni oltre ragionevole misura il recente Animal Crossing: New Horizons, ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Una nuova conferma, da questo punto di vista, è arrivata nelle ultime ore.

"Cambio i vestiti con più frequenza su Animal Crossing che nella vita reale" ha commentato l'attrice di Captain Marvel su Twitter. Neanche a dirlo: fiumi di cuoricini, condivisioni e risposte sono subito arrivati sul profilo di Brie Larson. Uno dei commenti più divertenti è anche ricorrente: "possiamo diventare amici, così giochiamo insieme sulla tua isola?".

Bries Larson in passato ha dimostrato chiaramente di amare alla follia Animal Crossing: New Horizons. Al di là del marketing e della foto in cui indossava i vestiti di Tom Nook, ha più volte affermato di amare la serie e, nei mesi precedenti il 20 marzo 2020, di attendere con impazienza il lancio ufficiale del titolo.

E a voi piace Animal Crossing: New Horizons? Sì o sì? Siccome siamo buoni, vogliamo ricordarvi due aspetti molto divertenti del titolo. Il primo: ha risvegliato il mercato delle rape sul web, con dei calcoli ai limiti della fisica quantistica pur di guadagnare stelline. Il secondo: sapete che esiste un'isola piena zeppa di tarantole?

I change my clothes more frequently in Animal Crossing than in real life. — Brie Larson (@brielarson) 16 aprile 2020