Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di EmiApollo

Se credevate di arrivare a fine giornata senza prima aver dato un'occhiata al nuovo cosplay di sexy Bunny Bulma beh, vi sbagliavate di grosso. Del resto lo abbiamo ribadito più volte: per questo motivo, il personaggio in questione è uno dei più amati della prima serie Dragon Ball di Akira Toriyama... almeno per quanto riguarda il mondo dei cosplayer.

Ecco allora motivato il lavoro di EmiApollo, la brava cosplayer che ha realizzato da zero questa sua nuova versione della Bunny Bulma di Dragon Ball. Si tratta di un costume estremamente sensuale ed interpretato in modo ottimale: non mancano neppure le Sfere del Drago, questa volta. E tutti i lettori del manga (e spettatori dell'anime) sanno quando Bulma ambisse a trovarle.

Il personaggio di Bunny Bulma è apparso solo in alcuni episodi dell'opera di Akira Toriyama, ma a sufficienza perché tutti se ne innamorassero. Ecco allora l'immagine del lavoro realizzato da EmiApollo: cosa ne pensate? Vi piace? Leggermente eccessivo? Adeguatamente fedele all'originale?