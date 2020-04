One Piece, sexy Nami in questo cosplay sensuale di Oni Wish

Oni Wish ha pubblicato in queste ore su Twitter un nuovo cosplay estremamente sexy dedicato ad una delle eroine più amate dell'opera di Eiichiro Oda (manga e anime): sì, stiamo parlando proprio di Nami, membro della ciurma di Rufy Cappello di Paglia di One Piece.

La sexy Nami che vi mostriamo nella giornata di oggi non ha di certo bisogno di particolari presentazioni: non conosciamo il nome della cosplayer in questione, tuttavia il suo costume è stato realizzato quasi a regola d'arte. Tatuaggio, vestiti e parrucca sono tutti ben curati e al posto giusto; l'arco narrativo che ha ispirato il lavoro è uno di quelli ambientati nel Nuovo Mondo chiaramente. Altri cosplay che vi abbiamo mostrato a tema One Piece sono quelli dedicati a sexy Boa Hancock, per esempio: valutate di dargli un'occhiata.

Eccovi intanto un'immagine del sexy cosplay dedicato alla Nami di One Piece, e naturalmente ricordate che nel campo Fonte dell'articolo trovate il link diretto al profilo di Oni Wish. Cosa ne pensate? Vi piace? O reinterpreta eccessivamente il personaggio in questione?