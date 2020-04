Netflix vale più di Disney in questo periodo, il coronavirus ha avuto effetti opposti

Netflix ha superato Disney in termini di valore dell'azienda, basando tale valutazione sulla quotazione delle azioni sul mercato, cosa che dimostra come le due compagnie abbiano subito influssi nettamente diversi in questa particolare situazione dominata dall'epidemia da coronavirus, dalla quarantena e dalle chiusure globali di attività commerciali e servizi.

È dunque interessante notare come la diversa organizzazione delle due compagnie, nonostante la corrispondenza dei campi in qui operano, abbiano portato a effetti così differenti e opposti dell'attuale situazione socio-economica globale derivata dalla pandemia da coronavirus.

Abbiamo visto proprio per come le azioni di Netflix non si siano mai viste così in alto come in questo periodo, beneficiando in gran parte proprio anche della situazione di crisi globale attuale che costringe a stare a casa, favorendo dunque l'utilizzo di servizi come quello di streaming video.

Questo ha portato il valore complessivo della compagnia a 187,3 miliardi di dollari in base al valore sommato delle azioni presenti sul mercato, ovvero più alto di quello di Disney, che arriva a 186,6 miliardi di dollari secondo la medesima tipologia di valutazione.

Nonostante anche Disney possa contare ora sul suo servizio di streaming digitale con Disney+, che ha peraltro già raggiunto 50 milioni di abbonati in cinque mesi e sta andando dunque molto bene, la compagnia ha subito complessivamente dei danni economici ingenti dalle chiusure attuali, a causa del blocco imposto ai parchi tematici, alle crociere e ai problemi derivati dalla sospensione degli sport che hanno inficiato le trasmissioni di ESPN.