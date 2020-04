Dragon Ball, Bunny Bulma in questo cosplay estremamente sexy di Zarli Win

Le festività pasquali sono ormai terminate, ma non sono terminati invece i cosplay dedicati al mondo degli anime e dei manga, in particolare ad uno dei più noti in assoluto e di sempre: Dragon Ball di Akira Toriyama. Eccoci dunque assieme a voi anche oggi, per parlarvi di Bunny Bulma.

Una nuova cosplayer particolarmente talentuosa ha realizzato questo cosplay estremamente sexy dedicato a Bunny Bulma, un personaggio della prima serie anime e manga di Dragon Ball apparso però solo in alcuni episodi (purtroppo per i cosplayer e per il mondo della rete). Il vestito è stato realizzato in modo molto accurato, come potrete vedere; l'artista in realtà resta ignota, ma la segnalazione arriva da Zarli Win che su Twitter si occupa di reperire materiale a tema cosplay, anime e manga. Se scoprire l'identità della cosplayer saremo felici di riportarla.

Mentre ci pensate, comunque, eccovi l'immagine del sexy cosplay dedicato a Bunny Bulma. E per completezza dobbiamo naturalmente segnalarvi anche altri due costumi: uno con a tema Androide C18, e l'altro invece alla Nami di One Piece. Buona visione.

Ok, last Bunny repost for Easter weekend, hopefully no one felt like i was going to drag-on forever with these reposts. #cosplay #dragonball #bulma #bunnygirl pic.twitter.com/nNivF3nd9P — Zarli Win (@ryusen) April 13, 2020