PS5, il design: l'ultimo concept è minimalista, elegante e bellissimo

Un nuovo artista ha immaginato il design di PS5. L'ultimo concept arrivato in rete prova a riprendere i colori e le forme del DualSense e regala una forma minimalista, elegante e a nostro avviso davvero bellissima alla console di prossima generazione di Sony.

L'annuncio del DualSense, il rivoluzionario controller di PS5 ha scatenato la fantasia della rete. Il nuovo gamepad, infatti, non solo ha al suo interno delle funzionalità che potrebbero dare una dimensione in più ai giochi, ma ha mostrato un design e una colorazione piuttosto originale per quelli che sono gli standard di Sony degli ultimi anni.

Per questo motivo in molti si sono messi ad immaginare quella che sarà la forma finale di PlayStation 5, alcuni partendo appunto dalle forme dei DualSense, altri da quelle dei Devikit mostrati in rete. Nell'attesa che il colosso giapponese ci mostri, finalmente, la sua attesissima console.

Quest'ultima creazione, pubblicata da letsgodigital, mostra una console sottile, dalle forme arrotondate, che unisce le linee e i colori del DualSense per un design minimalista (si tratta alla fin fine di un quadrato con gli angoli tondeggianti e solo spazio per i dischi a rompere la simmetria), ma assolutamente elegante e piacevole. Nonostante il designer non sia riuscito a replicare correttamente il gamepad, la console appare molto credibile nelle forme. Nel caso in cui questo design fosse confermato, potrebbero davvero sorgere dei dubbi sulle capacità di dissipazione del calore della console.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe averla nel vostro salotto?