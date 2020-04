PS5, possibile design in un concept basato su forma e colori del DualSense

PS5 potrebbe avere un design in linea con le caratteristiche estetiche del DualSense, il nuovo controller della console, che effettivamente si presenta dotato di uno stile particolare che potrebbe riflettersi nella forma e nel colore della next gen Sony, come in questo concept.

Un'idea su come potrebbe essere PS5 emerge dunque da questo concept creato dal designer Brian C. Worton, riportato su ResetEra. Ovviamente non si tratta di nulla di ufficiale, trattandosi di un progetto assolutamente "amatoriale" che non ha a che vedere con l'effettivo design di PS5, ma questa particolare proposta si distingue per almeno un paio di motivi particolari.

Il primo sono i colori e l'aspetto bi-color che sembra emergere proprio da DualSense, riprendendone dunque lo stile in qualche modo. L'altro aspetto, che non si è visto spesso nei concept di questo tipo, è il fatto che sembra riprendere il famoso design dei presunti devkit di PS5, con l'ormai nota scanalatura a "V" che in questo caso appare marcata soprattutto dall'utilizzo dei due diversi colori e finiture.

In questo periodo in particolare, i concept da parte di designer più o meno amatoriali si stanno particolarmente diffondendo, soprattutto perché lo svelamento del DualSense ha iniziato a far emergere qualcosa su quello che potrebbe essere lo stile adottato da PS5 in termini di forma e colori.

Abbiamo dunque visto qualche giorno fa il design immaginato da due nuovi concept ispirati al controller DualSense, mentre lo stesso controller è stato rappresentato in vari colori, nei modelli creati dagli utenti.