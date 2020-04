I migliori 10 giochi sui pirati

Non è facile scegliere i migliori 10 giochi dedicati ai pirati: nonostante la libertà della vita da filibustiere eserciti da sempre un fascino atavico sull'essere umano, non sono poi molti gli esempi di titoli di valore capaci di immergerci completamente in una vita alla scoperta dei sette mari. Se però volete diventare dei moderni Barbanera, questi sono probabilmente i titoli che fanno per voi! Prima di cominciare però non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanellina delle notifiche, per rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti.

Monkey Island 2: la vendetta di LeChuck Monkey Island. Non può che essere questo il primo nome che viene in mente quando si parla di giochi di pirati. La serie della Lucas Arts è composta da avventure punta e clicca piene di battute brillanti e ancora bellissime da leggere, ma se dovessimo scegliere un solo capitolo, beh, allora... Monkey Island 2: la vendetta di LeChuck è sicuramente quello che abbiamo amato di più. E non si discute. Dietro di te, una scimmia a tre teste!

Sid Meier's Pirates! Se avete presente cosa siano i Civilization o gli XCOM, allora non c'è molto da raccontarvi su Sid Meier's Pirates!, perché vi basterà sentir nominare il nome Firaxis per aprire i vostri portafogli digitali. Se invece non lo sapete, beh. Innanzitutto andate a pulire subito il ponte, per punizione. Poi immaginate un'avventura strategica open-world dall'alto potenziale assuefativo, dove potete saccheggiare città, abbordare navi e persino fare sfoggio del vostro ritmo nelle sale da ballo. Il tutto mentre andate ad alterare l'intero equilibrio politico della regione. E se voleste qualcosa di più moderno dell'originale del 1987, c'è un buon remake del 2004 là fuori ad aspettarvi.

The Legend of Zelda: The Wind Waker Ebbene sì, anche Link è stato un pirata. The Wind Waker, infatti, non è solo uno dei The Legend of Zelda più dannatamente belli da vedere nonostante i quasi 20 anni sul groppone, ma è anche un gioco di pirati eccezionale. Insieme alla banda di Dazel, Link deve qui affrontare i pericolosi mostri del Grande Mare ed esplorare una miriade di isole e sotterranei, in un titolo dal gameplay sopraffino, dove non mancano i boss e gli enigmi tipici della serie. Un capolavoro vero, che si può recuperare facilmente su Wii U in attesa che Nintendo decida di regalarci anche il porting per Switch.

Tropico 2: il Covo dei Pirati Uno degli elementi più affascinanti di Black Flag è senza dubbia la presenza della famigerata Repubblica dei Pirati: una vera e propria nazione autonoma, fuori da ogni giuristizione, che si è realizzata per un breve periodo a Nassau, nelle Bahamas, e che all'inizio del XVIII secolo ha rappresentato un porto sicuro per molti dei pirati dell'epoca. Un vero esperimento di utopia, che oggi potete provare a replicare in Tropico 2: Il Covo dei Pirati. Sì perché a differenza degli altri episodi della serie, concentrati su vari e moderni regimi dittatoriali, il secondo Tropico permette di creare la propria Nassau in piena età dell'oro della pirateria, e di gestirla in ogni più piccolo aspetto proprio come un redivivo Benjamin Hornigold. Ovvero mandando la propria flotta alla "ricerca" di oro, depistando il governo e guadagnando la fiducia degli altri pirati attraverso rapporti diplomatici mai davvero privi di problemi, tra litri di alcol e qualche scazzottata.

Lego Pirati dei Caraibi Il successo della serie Pirati dei Caraibi non poteva ovviamente non concretizzarsi anche in altri giochi. Purtroppo però davvero pochi quelli che si sono distinti in positivo. Tra questi, LEGO Pirati dei Carabi è uno dei meglio riusciti in assoluto e ricrea le atmosfere dei primi quattro film alla perfezione, tra battute divertenti e situazioni fuori di testa. Anche se, forse, manca un po' di rum.

Assassin's Creed IV: Black Flag Ambientazione simile, ma decisamente più impressionante a livello grafico, Assassin's Creed IV: Black Flag è tutt'oggi uno degli Assassin's Creed più amati dai fan della saga Ubisoft. Certo, l'avventura del capitano Edward Kenway è stata un unicum nel confronto tra Assassini e Templari, e la storia nel presente era in larga parte inconsistente, ma non si può negare che Black Flag sia uno degli open-world a tema pirati meglio riusciti degli ultimi anni. Avete la vostra nave, il vostro equipaggio, navi da saccheggiare e avamposti da distruggere, oltre che a tonnellate di inseguimenti navali. Insomma, tutto quello che un lupo di mare vorrebbe, all'interno di panorami mozzafiato da attraversare con in sottofondo vere canti da marinai.

Pillars of Eternity II: Deadfire Torniamo in ambito RPG, anzi in ambito RPG di stampo super classico, con Pillars of Eternity II: Deadfire. Il titolo Obisidian ha una storia accattivante, un mondo vitale popolato da persone "vere" e un cast eccezionale, ma soprattutto è un gioco di pirati fin nel midollo: dategli una possibilità e siamo sicuri che vi catturerà da subito, tra mari inesplorati, battaglie navali, taglie e avventure eccezionali.

Return of the Obra Dinn Vi ricordate Papers, Please? No, non è una richiesta per andare in bagno, ma il titolo del primo gioco di Lucas Pope, autore che nel 2018 ha pubblicato Return of the Obra Dinn, un gioco ambientato interamente su una nave. Si tratta di una sorta di avventura grafica in prima persona dallo stile grafico molto ispirato, in cui vestiamo i panni di un'ispettrice assicurativa che dovrà scoprire le sorti di ogni singolo membro dell'equipaggio morto a bordo. Tramite l'utilizzo di un particolare "cronometro" potremo tornare indietro nel tempo e rivivere il momento della morte del malcapitato, stabilendone l'identità e cause del decesso. Tra sirene maledette, Kraken e altri mostri marini, potrete godere delle ottime musiche composte dallo stesso Lucas. Un gioco per veri amanti dell'investigazione a tema piratesco.

Risen 3: Titan Lords Ok, tutti rimpiangiamo un po' i fasti di Gothic. Tuttavia Piranha Bytes ha avuto la capacità di reinventarsi con Risen, una serie action-RPG fantasy che a partire dal secondo capitolo è entrata alla grande nel mondo dei giochi a tema pirati. Con il terzo episodio, Risen 3: Titan Lords il team è riuscito poi a trovare un buon equilibrio, realizzando un'avventura divertente e capace di farvi sentire un vero capitano pirati. Perbacco, vi permette persino di avere un pappagallo: cosa volete di più?

Sea of Thieves Un gioco di pirati realizzato da Rare: ecco cosa vogliamo di più! Seriamente ragazzi, Sea of Thieves è il gioco di pirati definitivo, e nella nostra redazione abbiamo esempi di veri e propri pirati leggendari! Prendete un piccolo gruppo di amici, una bagnorala qualunque e in pochi minuti vi sentirete bucanieri alle prese con vere "cose da pirati". E non parliamo solo di imbarcarsi per una caccia al tesoro, esplorare terre maledette o andare all'arrembaggio delle navi rivali, ma anche di guidare la barca come dei marinai fatti e finiti.