Animal Crossing: New Horizons, il primo torneo di pesca è disponibile oggi, come funziona

Animal Crossing: New Horizons ospita oggi, sabato 11 aprile, il primo torneo di pesca nel mondo del gioco Nintendo Switch, che sarà poi un appuntamento fisso per ogni stagione, vediamo dunque come funziona e come partecipare.

È possibile prendere parte alla gara nel pomeriggio di oggi fino alle ore 18:00, dunque dovete sbrigarvi nel caso non abbiate ancora preso parte alla sessione. Il torneo consente di ottenere vari premi, oltre alla possibilità di guadagnare stelline dalla solita vendita di pesci, ma è anche possibile catturare pesci rari da donare al muso di Blatero, dunque ci sono vari aspetti positivi nel prendere parte a questa sessione a tempo, anche se non è chiaro se la percentuale di incontro con esemplari rari sia incrementata in queste ore.

Per prendere parte al torneo di pesca di Animal Crossing: New Horizons è necessario recarsi nella piazza del villaggio e incontrare Castorino, il quale ci fa prendere parte a una sessione di pesca all'interno del torneo. Da notare che l'accesso è gratuito come prima volta, ma per prendere parte a una nuova sessione è necessario pagare 500 stelline.

Ogni sessione di pesca all'interno del torneo dura tre minuti, cosa che significa che dal momento in cui prendiamo parte al torneo abbiamo tre minuti di tempo per cercare i pescare il più possibile, con l'eccezione della prima sessione che dura invece due minuti.

Pescando si accumulano anche vari punti, che possono essere moltiplicati nel caso in cui si raggiungano gli obiettivi posti dalla sessione del torneo. Questi punti consentono di riscattare vari premi alla fine dell'evento, mentre i pesci possono essere dunque donati al Museo di Blatero oppure venduti direttamente a Castorino.

Ricordiamo dunque che la sessione di oggi è aperta fino alle ore 18:00, essendo partita questa mattina alle 9:00, in attesa di sapere quando tornerà disponibile il torneo di pesca per la prossima mandata.

Animal Crossing: New Horizons continua a riscuotere un enorme successo sul mercato, come dimostra il nuovo risultato incredibile nelle classifiche giapponesi dopo quelli consecutivi ottenuti finora, così come risulta primo nelle vendite in Italia, dominando la classifica anche da queste parti.