Assassin's Creed 2 per PC gratis su Uplay dal 14 aprile, ecco i dettagli

Assassin's Creed 2 per PC sarà disponibile gratis sulla piattaforma digitale Uplay a partire dal 14 aprile. Effettuato il download, potrete tenere il gioco per sempre nella vostra libreria.

La gradita iniziativa di Ubisoft, non ancora annunciata ufficialmente, è stata svelata in anticipo dall'insider Daniel Ahmad, che ha chiarito i termini dell'operazione specificando, appunto, che una volta scaricato Assassin's Creed II resterà legato al vostro account Uplay.

A qualche mese dal regalo Assassin's Creed Unity per solidarietà a Notre Dame di Parigi, la casa francese ha deciso dunque di omaggiare nuovamente i propri utenti, stavolta con l'episodio classico per eccellenza.

C'è poco da dire su Assassin's Creed 2 che già non si sappia: parliamo di un action adventure con elementi stealth caratterizzato da ambientazioni meravigliose, quelle del Rinascimento italiano: da Firenze a Venezia, passando per Monteriggioni, San Gimignano e Forlì.

Curiosamente l'unico episodio del franchise a non finire vittima di un leak, il gioco ha fatto scuola, letteralmente.

Assassin's Creed II will be free on uPlay (PC) this Tuesday, April 14th. https://t.co/cGo5K2Z7lh pic.twitter.com/QnGzaRzDZc