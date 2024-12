Dietro le quinte di Assassin's Creed 2 a quindici anni dall'uscita

Dopodiché il game designer illustra il comparto narrativo e la volontà di raccontare la storia di Ezio Auditore seguendone la vita fin dalla nascita, letteralmente, e accompagnandolo nel suo processo di crescita, che come sappiamo passa per alcuni eventi davvero drammatici.

Tantissimi dettagli

Come certamente sapete, alcuni dei momenti migliori della serie di Assassin's Creed provengono dal secondo capitolo, e a quanto pare non è un caso. Nel video diario, infatti, Jean Guesdon spiega le idee alla base del progetto, l'approccio scelto per rappresentarle e la ricerca di un design efficace per il protagonista.

Il game designer rivela anche alcune curiosità, come la velocità dell'arrampicata che è stata sostanzialmente aumentata rispetto al primo capitolo della saga per via del fatto che a Firenze e Venezia erano presenti edifici molto più alti rispetto a quelli di Acri, Damasco e Gerusalemme.

Si tratta insomma di un approfondimento che non mancherà di affascinare i fan di Assassin's Creed 2... in attesa del tanto chiacchierato remake.