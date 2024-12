NVIDIA RTX 5080 ha un periodo di uscita, sarà la prima ad arrivare nei negozi

La NVIDIA RTX 5080 ha un periodo di uscita: la nuova scheda video verrà presentata durante il CES 2025 insieme agli altri modelli della famiglia Blackwell e arriverà nei negozi a metà gennaio, seguita qualche settimana dopo dalla RTX 5090.

Equipaggiata con 16 GB di memoria GDDR7 e caratterizzata da una velocità di trasferimento che arriva fino a 32 Gbps, la NVIDIA RTX 5080 sarà dunque la prima delle nuove GPU a essere messa in vendita, in maniera inedita rispetto alle precedenti strategie dell'azienda.

Come detto, qualche settimana più tardi sarà la volta della più potente NVIDIA RTX 5090: si parla al momento di fine gennaio o metà febbraio e di una potenza ancora una volta straordinaria, che diventerà un assoluto punto di riferimento per le prestazioni dei giochi su PC.

Sia la RTX 5080 che la RTX 5090 saranno disponibili sia nella versione Founders Edition che nei modelli prodotti dalle terze parti, ma non ci sono ancora dettagli al riguardo e bisognerà attendere dunque un po' di tempo per capire come si muoveranno i vari partner.