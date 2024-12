Il cosplay di Caitlyn da Xenon_ne è un'altra grande versione dell'affascinante Sceriffo di Piltover da Arcane

Giunta al termine con la sua seconda stagione appena andata in scena su Netflix, Arcane resta saldamente una fonte d'ispirazione di grande importanza per le cosplayer, con alcuni soggetti che si sono imposti più di altri, come dimostra quest'ottimo cosplay di Caitlyn da parte di Xenon_ne, ormai specializzata nel ricostruire un maniera molto convincente l'affascinante Sceriffo di Piltover.

Anche in questo caso, la Caitlyn messa in scena dalla modella è caratterizzata da una uniforme riprodotta in grande stile, ricostruita davvero nei minimi particolari ma anche con un certo grado di personalizzazione.

Notevole, in questo caso, anche la ricostruzione del fucile di precisione che è tipico anche della versione originale videoludica di Caitlyn, qui riprodotto in una maniera davvero impressionante.