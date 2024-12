Hothead Games chiude i battenti dopo quasi 20 anni di storia

La comunicazione è arrivata attraverso i canali social ufficiali della compagnia, prima con un messaggio del CEO, Ian Wilkinson, e poi con un post su Facebook in cui il team ha riferito in maniera stringata la conclusione delle operazioni da parte dello studio, ricordando gli anni di storia e ringraziando gli utenti che hanno seguito le loro produzioni.

Specializzati in giochi mobile

Attualmente non è ancora chiaro il numero di dipendenti della compagnia al momento della chiusura.

Il logo di Hothead Games

Lo studio, con sede a Vancouver, è stato fondato nel 2006 dagli ex dipendenti di Radical Entertainment Steve Bocska, James Ceraldi e Joel DeYoung.

In un primo momento, Hothead era più specializzato sullo sviluppo e la pubblicazione di titoli digitali per console e PC, ma si è poi spostato maggiormente sulla produzione di giochi free-to-play per smartphone, come il noto Hero Hunters.

La breve e secca disamina di Wilkinson risulta anche decisamente autoironia, sebbene in maniera un po' amara: "Abbiamo lanciato ogni tipo di gioco piccolo e poco costoso contro il muro per vedere che cosa potesse attaccarsi ed emergere. Sorpresa, sorpresa, sorpresa, non è rimasto nulla", ha scritto Wilkinson, ripensando a quel periodo.

"Così siamo tornati alle nostre origini e abbiamo creato giochi sportivi con il marchio Big Win e giochi di tiro con il marchio Rivals at War (RAW) e infine con il marchio Kill Shot. Queste serie di giochi ebbero un grande successo: finalmente scoprimmo il fulmine a ciel sereno. Quelli furono gli anni di maggior successo per Hothead".

Nell'ultimo periodo, Hothead ha anche lavorato a un prototipo di un grosso progetto tripla-A per cui il team sperava di poter ricevere dei finanziamenti, ma ha quanto pare il processo non è riuscito ad arrivare a compimento.