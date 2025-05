Ezio Auditore da Assassin's Creed ritorna insieme a Kassandra e Alexios in un noto gioco sui viaggi del tempo

Non stupisce quindi che il personaggio sia uno di quelli scelti da Ubisoft per una collaborazione con un gioco esterno alla compagnia .

I dettagli sulla collaborazione tra Ubisoft e Reverse: 1999

Ezio Auditore, insieme ai più recenti Kassandra e Alexios da Assassin's Creed Odyssey, sarà parte del cast di una collaborazione con Reverse: 1999. Questo cross-over inizierà ad agosto 2025.

Reverse: 1999 è realizzato da Bluepoch Games. Si tratta di un gioco di ruolo a turni tattico dallo stile anime che ha accumulato oltre 30 milioni di giocatori sin dall'ottobre 2023.

Il comunicato ufficiale recita come segue: "La collaborazione tra Reverse: 1999 e il franchise di Assassin's Creed segna la prima versione sincronizzata a livello globale di Reverse: 1999. Tutti i server daranno il via agli eventi della collaborazione nello stesso momento, garantendo uguaglianza e un avanzamento unificato delle ricompense per i giocatori di tutto il mondo. Il leggendario personaggio di Assassin's Creed 2, Ezio, farà il suo debutto in Reverse: 1999 durante la collaborazione. Ciascuna delle due fasi di questo evento crossover porterà una nuova storia nel gioco dedicato ai viaggi nel tempo."

L'immagine promozionale del cross-over tra Assassin's Creed e Reverse 1999

Come avete letto, la collaborazione è in due fasi: la prima ci porterà nella Firenze rinascimentale, ovvero il luogo d'origine di Ezio Auditore. Poi, ci si sposterà nella Grecia antica e prenderemo il controllo di Kassandra e Alexios.

Reverse 1999 è un free to play e lo potete trovare su Steam.