La data di uscita di GTA 6 non sarebbe stata scelta a caso e sarebbe un indizio sulla trama

Potrebbe sembrare una data qualsiasi, ma secondo alcuni fan potrebbe non essere stata scelta solo per questioni produttive ma anche perché è un anniversario importante .

La stranezza della data di uscita di GTA 6

Non parliamo di un anniversario della serie di GTA o di Rockstar Games. Si tratta di qualcosa di completamente slegato che però potrebbe suggerire una fonte di ispirazione del videogioco.

Più precisamente, il 26 maggio (del 1934) si è tenuto il funerale di Bonnie Parker. Il giorno prima vi fu quello di Clyde Barrow. Parliamo della famigerata coppia di fuorilegge Bonnie e Clyde che ha rapinato varie banche durante gli anni della Grande depressione nel Midwest degli USA. I due sono morti in una sparatoria con la polizia in Louisiana. Pare che i due volessero essere seppelliti assieme, ma la famiglia di Parker non volle e quindi attesero un giorno in più rispetto a Barrow.

Perché è importante? Perché l'idea ad oggi è che la storia di GTA 6 - di cui non sappiamo praticamente nulla di ufficiale, va detto - sia ispirata a Bonnie e Clyde. Dopotutto, i protagonisti sono un uomo e una donna che eseguono rapine e paiono avere una sorta di relazione.

Il pubblico online trova quindi sospetto che la data di uscita sia stata posizionata proprio il 26 maggio 2026. Notiamo anche che tale giorno è un martedì, non il più tipico per la pubblicazione di un videogioco AAA. Di norma le grandi compagnie optano per il giovedì o il venerdì, così che poi vi sia il fine settimana dietro l'angolo e molti giocatori abbiano tempo di comprare e giocare subito l'opera, invece di "dimenticarsene" per alcuni giorni.

Ovviamente sotto tutte speculazioni. Potrebbe essere un caso. I fan di GTA 6 sono dopotutto noti per cercare indizi dove non ce ne sono. L'unica certezza è che il rimando di GTA 6 è un serio problema per chi gioca solo su PC.