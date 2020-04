Animal Crossing: New Horizons sempre primo nelle vendite in Italia, domina anche la classifica dal 23 al 29 marzo

Animal Crossing: New Horizons è primo nella classifica settimanale relativa alle vendite di videogiochi in Italia dal 23 al 29 marzo 2020, sia per quanto riguarda la classifica aggregata che quella per console, secondo i dati raccolti da Idea.

Praticamente nessuna novità di rilievo compare all'interno delle classifiche in questione, visto che nelle parti alte i titoli sono sempre i soliti noti, al di là del gioco in questione per Nintendo Switch. Appena sotto troviamo dunque i soliti Call of Duty: Modern Warfare e GTA V, ovviamente in versione PS4 che per il resto occupa tutto il resto delle top ten in entrambi i casi.

A dire il vero, il mese di marzo 2020 ha visto diverse nuove uscite di grande spessore, come DOOM Eternal, Half-Life: Alyx e Ori and the Will of the Wisps, per dirne alcuni, ma non sembra che questi siano riusciti ad affacciarsi nella top ten in Italia, il primo forse per la data di uscita un po' spostata nella seconda metà del mese, il secondo ovviamente per la scarsa penetrazione della realtà virtuale in Italia e il terzo perché probabilmente non si trova su PS4, condizione evidentemente necessaria per essere in classifica in Italia, a meno che non si tratti di giochi Nintendo Switch.

Vediamo dunque le due classifiche, ricordando che la classifica aggregata comprende sia i dati di vendita relativi al mercato retail che quelli tratti dal mercato digitale.

Top 10 Aggregata