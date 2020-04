Death Stranding, la modalità foto su PC in un nuovo trailer

505 Games ha pubblicato un nuovo trailer della versione PC di Death Stranding, per mostrare in azione la modalità foto, una caratteristica molto amata da alcuni videogiocatori, almeno da quando i videogiochi hanno raggiunto una qualità grafica tale da poter produrre ritratti e paesaggi mozzafiato.

Come saprete, la modalità foto consente di mettere in pausa l'azione e di catturare degli screenshot dopo aver opportunamente manipolato la telecamera. Alcuni giochi dispongono di funzioni avanzate che consentono di applicare filtri, muovere la telecamera per la scena, applicare maschere e cornici, desaturare e altre ancora. Death Stranding si presta particolarmente bene a questa modalità, grazie ai suoi paesaggi mozzafiato e ai suoi personaggi. Da notare che la modalità foto è stata aggiunta anche alla versione PS4 tramite l'aggiornamento 1.21.

Il trailer, che trovate in testa alla notizia, è sostanzialmente la raccolta di alcune clip pubblicate online da Hideo Kojima, l'autore principale del gioco, nei giorni scorsi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la versione PC di Death Stranding uscirà il 2 giugno 2020.