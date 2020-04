Nintendo Switch personalizzate con colori e accessori a piacere in Giappone sul sito Nintendo

Nintendo Switch può ora essere personalizzata nel momento dell'acquisto sul sito ufficiale Nintendo, almeno in Giappone, attraverso un'interessante iniziativa che consente di modificare modello e colorazione di console e Joy-Con.

Finora, infatti, abbiamo visto diverse colorazioni possibili per i Joy-Con di Nintendo Switch ma tutte legate a particolari bundle o possibilità prestabilite da Nintendo e immesse sul mercato. In Giappone, invece, acquistando la console direttamente dal sito ufficiale Nintendo, si potrà decidere in maniera autonoma la colorazione preferita dei vari componenti.

In maniera simile a quello che consente di fare l'iniziativa Xbox Design Lab per i controller di Xbox One, c'è ora una nuova sezione sul sito ufficiale Nintendo che consente di ordinare Nintendo Switch con colori personalizzati. Ovviamente le scelte ricadono comunque nella quantità di colori prestabilita dalla compagnia, ma per il resto la composizione è libera.

È possibile scegliere se avere il nuovo modello di Nintendo Switch con batteria migliorata o quello più vecchio, nel qual caso si ottengono anche circa 30 dollari di buoni da spendere sull'eShop, mentre è poi possibile scegliere fra 10 diverse opzioni cromatiche per i Joy-Con sinistro e destro e sette diverse opzioni per gli Strap collegati.

La personalizzazione non finisce qui: è anche possibile decidere se acquistare insieme anche degli accessori come card microSD, giochi pre-caricati all'interno della console, Pro Controller e altro. Un'iniziativa davvero molto interessante che però, al momento, è limitata esclusivamente al mercato giapponese, in attesa di eventuali estensioni all'estero.

Dalle nostre parti sono attualmente in corso gli sconti dell'eShop con diverse occasioni interessanti, oltre a una versione speciale di Nintendo Switch in edizione Animal Crossing: New Horizons uscita il mese scorso sul mercato.