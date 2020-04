Giochi Nintendo Switch a meno di 10 euro negli sconti dell'eShop, consigli su cosa comprare

Se siete alla ricerca di giochi Nintendo Switch a buon mercato, sappiate che con il consueto aggiornamento settimanale all'eShop sono arrivati davvero una valanga di sconti, in questo caso ancora più numerosi di quelli che si vedono ogni giovedì sera, dunque facciamo qui una selezione di possibili acquisti da fare a meno di 10 euro.

Sappiamo bene come Nintendo abbia una politica tradizionalmente più conservativa per quanto riguarda i prezzi dei giochi sulle proprie console, ma con Nintendo Switch è stata avviata una nuova politica di sconti che ha portato alle iniziative settimanali a cui siamo ora abituati.

Facciamo dunque una raccolta di titoli particolarmente interessanti rilevati per questa settimana con prezzo inferiore a 10 euro, visto che i saldi in questo caso sembrano ancora più consistenti del solito. Tra i giochi più interessanti segnaliamo in particolare Mario + Rabbids: Kingdom Battle a 9,99 euro, ma vediamo dunque un elenco più sostanzioso (il link all'eShop si trova in corrispondenza del prezzo):