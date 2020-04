Crucible di Amazon Game Studios, la sua uscita è molto vicina

Crucible è uno dei progetti annunciati da tempo da parte di Amazon Game Studios e dovrebbe rappresentare uno dei maggiori giochi in sviluppo da parte del colosso dell'e-commerce, ma dopo tanto silenzio arriva a sorpresa la conferma che il suo periodo di uscita è adesso particolarmente vicino.

Crucible è dunque previsto arrivare a maggio 2020, ancora senza una data precisa ma in arrivo dunque nel corso del mese prossimo, dopo che per parecchio tempo non abbiamo saputo praticamente nulla del gioco in questione. Annunciato al TwitchCon nel lontano 2016 insieme a Breakaway e New World, il titolo ha evidentemente proseguito il suo sviluppo lontano dai riflettori ed è ora quasi pronto ad arrivare sul mercato.

In base a quanto riportato, si tratta di un third person shooter competitivo PvP in cui due squadre dovranno sfidarsi su di un pianeta alieno pieno di pericoli, di cui potete vedere il trailer di presentazione riportato qui sotto, risalente appunto a quattro anni fa.

Crucible è stato sviluppato dal team Relentless con base a Seattle e dovrebbe anche precedere il lancio di New World, che è previsto per il 25 maggio 2020, dunque ci possiamo aspettare la data di uscita dello sparatutto sci-fi per il periodo precedente dello stesso mese.

Rispetto a New World, che è stato coperto in maniera decisamente più estesa in questi anni, Crucible è rimasto piuttosto in ombra, dunque l'annuncio è alquanto sorprendente, considerando quella che dovrebbe essere la dimensione della sua produzione, visto che Amazon vuole attaccare in maniera aggressiva il mercato videoludico con questi suoi primi giochi.

Il gioco si presenta come un multiplayer online competitivo PvP, al momento non è chiaro se siano previste altre piattaforme oltre al PC.