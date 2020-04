Fortnite e Deadpool: dove trovare la cabina del telefono o il bagno chimico

Le nuove sfide di Deadpool sono ora disponibili su Fortnite Capitolo 2, e finalmente permettono di ottenere anche la skin del personaggio in questione! Procediamo speditamente, così da non farvi attendere altro tempo: in questa rapida guida vi aiuteremo a comprendere meglio la missione Entra in una cabina del telefono o in un bagno chimico per diventare l'eroe più super-eroe del pianeta.

Per completare la sfida di Fortnite Capitolo 2 sarà sufficiente trovare una cabina del telefono oppure un bagno chimico, infine interagire con uno dei due oggetti in questione. Potete farlo in qualsiasi modalità di gioco e in qualsiasi momento, basta che abbiate prima di ogni altra cosa controllato le nuove sfide di Deadpool della Settimana 7 e aver completato anche trova le due pistole di Deadpool.

Un'ottima posizione della mappa di gioco dove completare questa sfida è lo Yacht, ora completamente ridecorato a tema Deadpool e Marvel Studios. Qui infatti sono presenti ben due cabine del telefono, una sulla barca e l'altra sull'isolotto a lei vicino. Seguite questo rapido video e non avrete alcun tipo di problema; una volta trasformati in Deadpool, vi basterà completare la partita o essere eliminati. Otterrete comunque la Skin di Deadpool nel vostro armadietto di gioco.