Xbox Series X, il prezzo sarà un fattore di estrema importanza, dice Phil Spencer di Microsoft

Xbox Series X e in particolare il suo prezzo torna ad essere al centro della discussione, portato avanti direttamente da Phil Spencer, il capo della divisione Xbox all'interno di Microsoft, che lo considera un fattore di estrema importanza all'interno di una nuova video intervista da parte di IGN.

Nonostante possa sembrare molto simile, si tratta in effetti di un'intervista diversa da quella riportata ieri, che era il podcast Unlocked. In questo caso, si tratta di una nuova intervista che verte su quasi gli stessi argomenti, ma ne approfittiamo per ottenere alcune conferme direttamente da Phil Spencer.

L'intervista tocca vari aspetti interessanti, ma uno che viene particolarmente messo al centro della discussione dal capo di Xbox è il prezzo di Xbox Series X, che a quanto pare è destinato ad essere un fattore di importanza critica per il successo della console.

Ovviamente Spencer non svela il prezzo ufficiale previsto per la nuova macchina, ma questo tornare sull'argomento dimostrando anche una notevole sicurezza fa pensare al fatto che questo non sia destinato ad essere molto alto, o comunque non molto differente da quello della concorrenza.

Abbiamo visto come il prezzo di lancio delle console abbia una grande importanza sulla loro diffusione iniziale e la scorsa generazione Xbox One ha sofferto anche del prezzo maggiorato rispetto a PS4, un errore che evidentemente Microsoft non ha intenzione di ripetere, con Spencer che ha già riferito in precedenza di non voler farsi trovare "fuori posizione" in termini di prezzo e potenza della nuova console.

Non sappiamo ancora nemmeno il prezzo di PS5, dunque le previsioni sono veramente difficili, ma a questo punto in molti puntano su un possibile prezzo di 499 euro (o dollari) per Xbox Series X, considerando il valore dei suoi componenti, ma tutta questa sicurezza dimostrata da Spencer comincia quasi a far pensare a qualcosa di meno come costo, staremo a vedere. In ogni caso, l'intervista di IGN riportata qui sotto è davvero molto interessante.

Ricordiamo peraltro che dopo la presentazione di PS5, Phil Spencer si sente ancora più sicuro della nuova console Microsoft e che sempre il capo di Xbox ha riferito che ora si parlerà soprattutto di giochi negli annunci sulla console.