Xbox Series X: dopo la presentazione di PS5, Phil Spencer si sente ancora più sicuro della nuova console Microsoft

Xbox Series X non teme rivali, sembra essere il pensiero che trapela in quel di Microsoft, visto che Phil Spencer si è dimostrato ancora più sicuro della sua nuova console anche dopo la presentazione di PS5, che ha catturato l'interesse globale.

Anzi, sembra proprio che il capo di Xbox si sia sentito ancora più sicuro dopo aver visto la presentazione di PS5: "Mi sento molto positivo su come Xbox Series X si piazzi rispetti a PS5", ha affermato Phil Spencer, che ha comunque apprezzato molto le soluzioni mostrate da Mark Cerny nella famosa presentazione di PS5.

In particolare, Spencer ha lodato il sistema utilizzato per l'SSD e la tecnologia audio di PS5. "È impressionante, ci piace molto, abbiamo visto il lavoro che hanno fatto su questi aspetti", ha riferito. Tuttavia, Microsoft nel complesso è sicura delle scelte effettuate per Xbox Series X: "Abbiamo scelto una visione olistica sulla nostra piattaforma, che comprendesse tutte le interconnessioni tra CPU, GPU e RAM. La Velocity Architecture riguarda tutto questo oltre a latenza e retrocompatibilità, ci abbiamo messo anni per arrivare a questo punto", ha spiegato il capo di Xbox.

"Quando abbiamo visto infine la presentazione pubblica [di PS5], ci siamo sentiti ancora più sicuri delle scelte che abbiamo fatto per la nostra piattaforma", ha detto Spencer. "Abbiamo un piano che credo possa essere vincente, ora dobbiamo solo eseguirlo al meglio", questo è il pensiero del responsabile della divisione Xbox in Microsoft, che ha ribadito come ci sia una visione molto positiva anche per quanto riguarda prezzo e data di uscita.

Dopo essersi concentrati esclusivamente sugli aspetti tecnici di Xbox Series X, tuttavia, ora si parlerà soprattutto di giochi nei prossimi annunci riguardanti la nuova console Microsoft, a quanto pare.