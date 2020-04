PlayStation Store, offerte del 2 aprile 2020

Deve però prestare molta attenzione alle altre persone che si trovano lì per lo stesso motivo e soprattutto alle creature che si muovono in un piano parallelo della realtà, e che possono risucchiarci laddove si accorgano della nostra presenza.

Star Wars Jedi: Fallen Order e Days Gone

Star Wars Jedi: Fallen Order (39,99 euro anziché 69,99) rappresenta con ogni probabilità uno dei migliori tie-in mai realizzati con la licenza ufficiale di Star Wars, grazie anche a una trama appassionante che ruota attorno a Cal Kestis, un Padawan sopravvissuto al massacro degli Jedi e determinato a ripristinare l'Ordine.

Sviluppato da Respawn Entertainment, gli autori di Titanfall 2 e Apex Legends, questo action adventure prende spunto dalle migliori produzioni degli ultimi anni per proporre un gameplay certamente derivativo ma senz'altro dotato di una sua precisa personalità.

Tale aspetto viene enfatizzato in particolare da un sistema di combattimento solido e impegnativo, che richiama i soulslike sotto determinati aspetti, vedi ad esempio il ripristino di tutti i nemici a ogni salvataggio.

Sfruttando nel miglior modo possibile il ricco lore dell'universo di Guerre Stellari, Star Wars Jedi: Fallen Order offre una rappresentazione pressoché perfetta dei duelli con la spada laser e delle abilità legate all'uso della Forza, impiegate in questo caso non solo nell'ambito degli scontri ma anche per la risoluzione di stuzzicanti puzzle ambientali.

Days Gone (22,99 euro anziché 69,99 per gli abbonati a PlayStation Plus) forse non è mai stato disponibile a un prezzo più basso di questo: un ottimo motivo per procedere all'acquisto dell'action survival targato Bend Studio, realizzato in esclusiva per PS4, che ci proietta in un mondo post-apocalittico.

Lo scenario è quello degli Stati Uniti dopo un'epidemia che ha trasformato la maggior parte della popolazione in mutanti, e il protagonista dell'avventura è un ex biker, Deacon St. John.

L'uomo mette la propria moto al servizio del miglior offerente per guadagnarsi da vivere in un contesto così complesso, spostandosi da una città-fortezza all'altra e trasportando materiali preziosi.

Fuori dalle mura fortificate degli ultimi rifugi della razza umana il pericolo è tuttavia costante, non solo per via delle orde di infetti ma anche per le bande criminali che imperversano. Deacon dovrà difendersi utilizzando svariate armi, cercando al contempo di risolvere il mistero che circonda il destino di sua moglie Sarah: è ancora viva, da qualche parte?