PlayStation Plus marzo 2020: Shadow of the Colossus e Sonic Forces

PlayStation Plus fa un passo indietro a marzo 2020 , tornando alla formula tradizionale con due giochi per PS4 e nessun extra per PlayStation VR, come invece sperimentato a febbraio. I titoli che gli abbonati potranno scaricare, tuttavia, sono davvero interessanti: parliamo dello straordinario remake di Shadow of the Colossus e del divertente Sonic Forces , ultima avventura del porcospino velocista. Si tratta di due giochi molto diversi: il primo ha consacrato gli sviluppatori di Bluepoint Games , già noti per l'ottimo lavoro di rimasterizzazione effettuato con Uncharted: The Nathan Drake Collection, mentre il secondo approfitta della ritrovata popolarità del porcospino blu grazie al film attualmente nelle sale cinematografiche.

Shadow of the Colossus

Rifacimento del capolavoro diretto da Fumito Ueda, pubblicato originariamente su PS2 nel 2006, Shadow of the Colossus ci mette al comando di un giovane e misterioso guerriero, Wander, determinato a riportare in vita una ragazza di nome Mono. L'unico modo per farlo, tuttavia, è quello di scovare ed eliminare sedici Colossi: creature enormi, di diverso tipo, che popolano l'inquietante mondo fantasy del gioco.



Una volta montati in sella al nostro fido destriero, dovremo dunque avventurarci fra le ampie e desolate lande dello scenario, attratti in maniera innata dal potere dei titani. Alcuni di essi hanno una forma umanoide, altri si rifanno ad animali veri o leggendari, ma in tutti i casi il loro design è stato sostanzialmente migliorato nel remake, grazie all'aggiunta di numero di dettagli, effetti visivi e tocchi di classe che ne impreziosiscono l'estetica.

L'avventura è di per sé una lunga sequenza di boss fight in cui, di volta in volta, dovremo scoprire il punto debole del colosso, raggiungerlo arrampicandoci in qualche modo, badando alla resistenza del personaggio per non precipitare, e colpirlo con la spada tutte le volte che sarà necessario. La procedura andrà chiaramente ripetuta per ogni eventuale zona vulnerabile, fino al definitivo abbattimento del nemico.



Il remake non si limita a rielaborare la grafica dell'originale Shadow of the Colossus, ridisegnandone i modelli poligonali, sostituendone gli asset e visualizzando il tutto alla massima risoluzione possibile, ma migliora in maniera sostanziale anche il frame rate (in origine abbastanza ballerino) e il sistema di controllo, dotato di due differenti layout: uno completamente nuovo e ottimizzato, l'altro legato per molti versi ai vecchi comandi.