Puzzles & Dragons e The Suicide of Rachel Foster bocciati nei voti di Edge, pochi titoli positivi

Voti generalmente medi o negativi nel nuovo numero di Edge, con bocciature sonore in particolare per Puzzles and Dragons Gold e The Suicide of Rachel Foster, ma in linea di massima si è trattato di un numero alquanto parco di grandi titoli, a quanto pare.



Il numero 343 della celebre rivista britannica è concentrato sulle informazioni riguardanti Resident Evil 3, con interessanti approfondimenti su Yu Suzuki e sulle produzioni del team Sega AM2, oltre che su Shenmue 3, ma per quanto riguarda le recensioni non si registrano elementi di interesse proprio assoluto.



Una netta bocciatura con un "3" è arrivata per Puzzles and Dragons Gold, ennesima versione del titolo GungHo recentemente uscito su Nintendo Switch e evidentemente arrivato ormai a una fase di stanca, ma anche The Suicide of Rachel Foster sembra proprio non aver incontrato il favore della redazione britannica. L'avventura narrativa del team italiano One-O-One Games si è beccata un "4" oltremanica, che invece è stata più apprezzata nella nostra recensione.



Unica nota positiva sembra essere Lair of the Clockwork God, particolare avventura-platform indie di Size Five Games che sta in effetti ottenendo degli ottimi riscontri finora, mentre un onesto 7 è arrivato per Journey to the Savage Planet.



Vediamo dunque l'elenco dei voti assegnati da Edge nelle recensioni sul nuovo numero della rivista:

Journey to the Savage Planet - 7

Bloodroots - 7

Zombie Army 4: Dead War - 7

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics - 4

The Suicide of Rachel Foster - 4

Lair of the Clockwork God - 8

Puzzles & Dragons Gold - 3