Fortnite, Trova le due pistole di Deadpool

Le sfide di Deadpool della Settimana 7 sono finalmente disponibili, e chiaramente voi non vedete l'ora di sbloccare la Skin del personaggio più irriverente di sempre targato Marvel Studios. In questa rapida guida vi spiegheremo passo passo come completare la missione Trova le due pistole di Deadpool.

Per completare la sfida sarà sufficiente trovare i due oggetti citati nel menù di gioco del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2: non servirà neppure avviare una nuova partita su Battaglia Reale. Ma attenzione: accertatevi come prima di cosa di aver effettivamente sbloccato le sfide, dopo aver completato tutte le missioni delle scorse settimane. Controllare le sfide di Deadpool disponibili è molto facile, basta recarsi nel suo covo ed interagire con il computer.

Veniamo alla posizione delle pistole di Deadpool: la prima si trova nel menù principale del Pass Battaglia, al di sotto del tavolo di Mida. La seconda invece è nel covo di Miaoscolo, accessibile tramite la voce potenziamento eroi (sempre dalla schermata del Pass Battaglia). Seguite passo passo questo rapido video, e avrete completato tutto in pochissimi secondi.