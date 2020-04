Fortnite, sfide di Deadpool della Settimana 7 disponibili: l’elenco e come ottenere la Skin

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, per i giocatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2; o almeno per tutti coloro che hanno acquistato il Battle Pass della nuova stagione. Nel momento in cui scriviamo sono già disponibili le sfide di Deadpool della Settimana 7, e finalmente sarà anche possibile ottenere il costume dell'eroe Marvel più irriverente di sempre.

Oggi 3 aprile 2020 potrete ottenere la Skin di Deadpool: sarà sufficiente portare a termine tutte le sfide della Settimana 7 in questione, e chiaramente anche quelle delle settimane precedenti (attenzione, parliamo di quelle di Deadpool e non delle sfide Avventure di Skye). Una volta completate le sfide di Deadpool, il costume in questione (contrassegnato dalla rarità Marvel Studios) verrà aggiunto all'armadietto del giocatore. Non si tratta di missioni difficili, ma richiederanno come sempre di aguzzare l'ingegno... o di seguire le guide che stiamo già preparando per voi.

Ecco qui di seguito l'elenco con le due sfide di Deadpool della Settimana 7, ora disponibili su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2.

Trova le due pistole di Deadpool

Entra in una cabina del telefono o in un bagno chimico per diventare l'eroe più super-eroe del pianeta

Completa le sfide per ottenere l'oggetto ricompensa: Skin di Deadpool