PlayStation Store: Resident Evil 3 e Persona 5 Royal

Resident Evil 3 e Persona 5 Royal approdano su PlayStation Store con il nuovo aggiornamento, insieme a Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, Curious Expedition e HyperParasite

PlayStation Store vede con il nuovo aggiornamento il debutto di alcuni titoli particolarmente attesi dai possessori di PS4, nella fattispecie Resident Evil 3 e Persona 5 Royal, ma non solo. Nell'ambito dell'update trovano infatti posto anche Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, edizione rimasterizzata dello storico sparatutto prodotto da Activision, e titoli indipendenti come Curious Expedition, avventura ispirata ai grandi classici del genere adventure testuale, o l'interessante progetto tutto italiano HyperParasite, un twin stick shooter in cui dovremo controllare un parassita alieno che si impossessa del corpo delle persone per portare morte e distruzione. Sono inoltre partiti gli Sconti di Primavera, con tantissime offerte su oltre trecento giochi per PlayStation 4 e riduzioni di prezzo fino al 60% su prodotti anche molto recenti, come Dragon Ball Z: Kakarot. Ne abbiamo parlato nella consueta rubrica dedicata alle promozioni del PlayStation Store.

Resident Evil 3 Nuovo, atteso remake firmato Capcom, Resident Evil 3 (59,99 euro) ci catapulta nuovamente fra le strade di Raccoon City, nell'ambito di una storia che si svolge in parallelo rispetto agli eventi del secondo episodio. Protagonista dell'avventura è in questo caso Jill Valentine, coraggiosa e determinata agente della STARS, che fin dall'inizio del gioco viene braccata da un'inarrestabile creatura che risponde al nome di Nemesis. Quando la ragazza riesce a creare un po' di distanza fra lei e il mostro, si trova di fronte una città ormai a ferro e fuoco, in cui l'infezione divampa e la maggior parte delle persone è stata trasformata in feroci zombie. Per fortuna non è sola: Carlos Oliveira e i membri superstiti della squadra di mercenari inviati dalla Umbrella Corporation le forniscono il loro aiuto, nella speranza di trovare una via d'uscita dall'incubo. Graficamente straordinario, il gioco può contare sul solido sistema di combattimento che avevamo già apprezzato nel remake di Resident Evil 2, ma nell'ottica di un approccio più orientato all'azione che non all'avventura, in cui gli enigmi latitano e la durata totale della campagna paga il prezzo più salato, rivelandosi troppo breve e con pochi acuti.

Persona 5 Royal Più ricco, più bello e dotato in questa nuova edizione di una traduzione in italiano per i dialoghi, Persona 5 Royal (59,99 euro) fa il proprio debutto questa settimana su PlayStation Store, portando con sé lo straordinario fascino dell'esperienza originale e lo stile che tantissimi giocatori avevano già apprezzato. La trama è quella che già conosciamo, e che vede un gruppo di ragazzi vestire la maschera dei Phantom Thieves quando la città dorme, sfruttando i propri poteri speciali per entrare nell'animo delle persone e sconfiggerne le ombre. Trova però posto una nuova protagonista, Kazumi Yoshizawa, con la sua storia personale a irrobustire la campagna di alcune vicende inedite, insieme ad altri interessanti comprimari. Le novità della versione Royal non si fermano tuttavia qui: oltre a tutta una serie di miglioramenti al gameplay e all'interfaccia, gli sviluppatori hanno inserito un intero semestre inedito a cui accedere una volta potenziato al massimo uno dei confidenti, e che consente di esplorare un nuovo dungeon nonché di scoprire alcuni segreti su Joker.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Uscito a sorpresa, al netto degli inevitabili leak, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (24,99 euro) si presenta appunto come l'edizione rimasterizzata della campagna single player appartenente allo storico episodio della serie targata Activision, pubblicato originariamente nel 2009. La storia è quella che certamente ricorderete, raccontata con un taglio cinematografico ancora piuttosto attuale, che vede un manipolo di soldati speciali dare la caccia a Vladimir Makarov all'interno di differenti scenari di guerra moderni. Fra questi troviamo la tanto discussa e controversa missione "No Russian", che si svolge all'interno di un aeroporto pieno di civili e ci vedrà compiere scelte davvero difficili. Il risultato finale è un prodotto solido, che enfatizza le qualità del gioco originale, in particolare il gameplay e la narrazione, arricchendo il tutto con un'ottima opera di rimasterizzazione per la grafica, che gira a una risoluzione più alta e con un'effettistica potenziata.